Nedved, che sgarbo a Conte: un furto che vale 35 milioni di euro (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Juventus, tra i reparti da rinforzare, non può non considerare il reparto arretrato; Nedved ha pronti trentacinque milioni per un top. Nel finale della scorsa stagione, la Juventus ha dovuto fare i conti con addii veramente pesanti: Chiellini, Bernardeschi e Dybala. Il centrale difensivo, considerando anche la dolorosa eliminazione dell’Italia dai playoff mondiali (i campioni d’europa non saranno presenti in Qatar), ha deciso di lasciare la Torino bianconera e vivere una nuova avventura. Situazione che obbliga la Juventus a portare, alla corte di Allegri, un nuovo difensore considerando anche un Bonucci che non può garantire la titolarità per tutta la stagione e Rugani il cui futuro è ancora tutto da scrivere. LaPresse/AnsafotoSono diverse le operazioni che la società bianconera sta portando avanti; il sogno sembra essere Bremer, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Juventus, tra i reparti da rinforzare, non può non considerare il reparto arretrato;ha pronti trentacinqueper un top. Nel finale della scorsa stagione, la Juventus ha dovuto fare i conti con addii veramente pesanti: Chiellini, Bernardeschi e Dybala. Il centrale difensivo, considerando anche la dolorosa eliminazione dell’Italia dai playoff mondiali (i campioni d’pa non saranno presenti in Qatar), ha deciso di lasciare la Torino bianconera e vivere una nuova avventura. Situazione che obbliga la Juventus a portare, alla corte di Allegri, un nuovo difensore considerando anche un Bonucci che non può garantire la titolarità per tutta la stagione e Rugani il cui futuro è ancora tutto da scrivere. LaPresse/AnsafotoSono diverse le operazioni che la società bianconera sta portando avanti; il sogno sembra essere Bremer, ...

Pubblicità

Ledbowski : @willy_signori non devi essere contento, anzi: non lo sai che Cherubini Arrivabene Agnelli Nedved e dirigenza in ge… - Milan5819 : @auro_milan Lotta di potere, non è detto che in qualunque modo finisca, possa essere un danno per il Milan. Se l'al… - ohmyminnesota : Cherubini: perché lo buttano dentro operazione De Ligt, quindi a zero. Nedved: perché è biondo. Allegri: l’unico ch… - kravotz : @marco_rogerio_ Legandosi per sempre un club a cui poi portò altre tre Champions. Noi nello stesso anno ci siamo l… - Jeky655321 : @RidTheRock @juventibus quel 'molto favorevole' di Nedved mi fa avere un sacco di riflessioni sulle scelte tecnich… -