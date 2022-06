Nba, Gallinari da Atlanta Hakws a San Antonio Spurs (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Danilo Gallinari ceduto dagli Atlanta Hawks ai San Antonio Spurs. L’ala, 33 anni, come riferisce Espn rientra nella trattativa che porterà la guardia Dejounte Murray agli Hawks. Oltre a Gallinari, gli Spurs riceveranno almeno 3 future prime scelte. Gallinari è approdato nella Nba nel 2008 con i New York Knicks. Ha indossato le maglie anche di Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder prima di approdare ad Atlanta nel 2020. Il passaggio agli Spurs, secondo i rumors di mercato, sarà interlocutorio. San Antonio con ogni probabilità tagliera l’ala italiana e Gallinari a breve dovrebbe diventare un free agent, libero di accasarsi altrove. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Daniloceduto dagliHawks ai San. L’ala, 33 anni, come riferisce Espn rientra nella trattativa che porterà la guardia Dejounte Murray agli Hawks. Oltre a, gliriceveranno almeno 3 future prime scelte.è approdato nella Nba nel 2008 con i New York Knicks. Ha indossato le maglie anche di Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder prima di approdare adnel 2020. Il passaggio agli, secondo i rumors di mercato, sarà interlocutorio. Sancon ogni probabilità tagliera l’ala italiana ea breve dovrebbe diventare un free agent, libero di accasarsi altrove. L'articolo proviene da ...

Pubblicità

SkySportNBA : ULTIM'ORA NBA ATLANTA, ESPN: GALLINARI PASSA AI SAN ANTONIO SPURS. IN CAMBIO AGLI HAWKS ARRIVA DEJOUNTE MURRAY #SkyNBA #NBA - telodogratis : Nba: Gallinari via da Atlanta, giocherà a San Antonio - Sandrino_14 : Gallinari entra nella trade con gli Spurs per 3 first-round picks e 1 draft swap. Con il buyout sarà free agent e p… - zazoomblog : Ultime Notizie – Nba Gallinari da Atlanta Hakws a San Antonio Spurs - #Ultime #Notizie #Gallinari #Atlanta - fabiocavagnera : L'azzurro cambia squadra e si trasferisce in Texas, ma la sistemazione è provvisoria ed alcune contender sono pront… -