Nato, Turchia insiste con Svezia e Finlandia per “estradizione 33 terroristi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – La Turchia sostiene di “aver ottenuto quello che voleva”. E’ questo quello che affermano fonti della presidenza turca all’indomani della firma a Madrid tra Turchia, Svezia e Finlandia di un memorandum sull’ingresso dei due Paesi nordici nella Nato. In dichiarazioni all’agenzia Anadolu le fonti rivendicano come la Turchia abbia “consolidato i suoi risultati nella lotta al terrorismo”. La Turchia insisterà con Svezia e Finlandia per l’estradizione di 33 sospetti “terroristi”, membri del Pkk, considerato “organizzazione terroristica”, o affiliati alla rete Feto, guidata da Fetullah Guleh, che ha sempre respinto ogni accusa in merito al fallito golpe di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Lasostiene di “aver ottenuto quello che voleva”. E’ questo quello che affermano fonti della presidenza turca all’indomani della firma a Madrid tradi un memorandum sull’ingresso dei due Paesi nordici nella. In dichiarazioni all’agenzia Anadolu le fonti rivendicano come laabbia “consolidato i suoi risultati nella lotta al terrorismo”. Larà conper l’di 33 sospetti “”, membri del Pkk, considerato “organizzazioneca”, o affiliati alla rete Feto, guidata da Fetullah Guleh, che ha sempre respinto ogni accusa in merito al fallito golpe di ...

Pubblicità

zerocalcare : Per chi volesse leggere le condizioni esatte dettate dalla Turchia per l'ingresso della NATO di Svezia e Finlandia,… - Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - martaottaviani : Il punto è cosa avrà ottenuto #erdogan in cambio per non fare più obiezioni #nato #svezia #finlandia #turchia - VoxNewsInfo2 : : NATO vende i curdi alla Turchia: dissidenti saranno estradati da Svezia e Finlandia - ilnonnosimpson : RT @DAVIDPARENZO: +++ Via libera della Turchia per l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato+++ Todo Cambia ???????????? -