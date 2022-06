(Di mercoledì 29 giugno 2022) “Questo sarà unstorico e trasformativo per la nostra Alleanza, specialmente perché ci incontriamo nel belpiùe critica che abbiamo mai affrontato”. Così il segretario generale, Jens, prima del suo ingresso di questa mattina ala Madrid. “Esprimeremo il nostro supporto all’Ucraina e sono contento che il presidente Zelensky si rivolgerà direttamente a tutti i leader presenti”, ha aggiunto. Decisioni storiche anche per quanto concerne il futuro ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

eleonoraforenza : Per entrare nella #Nato e superare veto turco ai Paesi nordici si chiede di inserire #Pkk in lista delle organizzaz… - fanpage : I soldati della forza di risposta rapida della Nato passeranno da 40mila a 300mila: ad annunciarlo ieri è stato il… - MediasetTgcom24 : Stoltenberg: Nato affronta maggiore sfida da Seconda guerra mondiale - ultimoranet : Vertice Nato di Madrid, Stoltenberg: “Nuovo Strategic Concept dell’Alleanza vede nella Russia la principale minacci… - ilfattovideo : Nato, Stoltenberg: “Summit nel bel mezzo della crisi più seria che affrontiamo dalla Seconda guerra mondiale” -

- - >, Biden e Johnson al vertice- Ansa . Joe Biden detta il passo al verticedi Madrid sin dal mattino. Al suo arrivo, il presidente Usa annuncia: "L'articolo 5 è sacrosanto e ...L'incontro è stato presieduto dal segretario generale della, Jens, e ha visto la partecipazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, del capo dello Stato finlandese Sauli ...Madrid, 29 giu. (LaPresse) - "Il presidente Putin ha mandato in frantumi la pace in Europa, ha creato la più grande crisi di sicurezza in Europa dalla seconda ..."Sono lieto di annunciare che ora abbiamo un accordo che apre la strada all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Turchia, Finlandia e ...