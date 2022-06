Nato: Stoltenberg, 'Russia rappresenta minaccia per nostra sicurezza' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Madrid, 29 giu. (Adnkronos) - "La Russia rappresenta una minaccia diretta per la nostra sicurezza", per la sicurezza della Nato. Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, arrivando al vertice di Madrid. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Madrid, 29 giu. (Adnkronos) - "Launadiretta per la", per ladella. Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza, Jens, arrivando al vertice di Madrid.

