Nato, Putin: “Risposta Russia in caso di basi in Svezia e Finlandia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Russia risponderà in modo speculare alla Nato in caso di dispiegamento di infrastrutture militari in Svezia e Finlandia”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, è il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. “Non abbiamo nulla di cui preoccuparci per quanto riguarda l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato”, sottolinea Putin. “Dovrebbero capire che prima non c’erano minacce per loro, e ora nel caso di un dispiegamento di contingenti militari e di infrastrutture della Nato saremo costretti a rispondere in modo speculare e creare le stesse minacce ai territori da cui vengono create minacce per noi”, spiega il presidente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Larisponderà in modo speculare allaindi dispiegamento di infrastrutture militari in”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, è il presidente della Federazione russa, Vladimir. “Non abbiamo nulla di cui preoccuparci per quanto riguarda l’adesione dialla”, sottolinea. “Dovrebbero capire che prima non c’erano minacce per loro, e ora neldi un dispiegamento di contingenti militari e di infrastrutture dellasaremo costretti a rispondere in modo speculare e creare le stesse minacce ai territori da cui vengono create minacce per noi”, spiega il presidente ...

Pubblicità

elio_vito : Ogni giorno in TV e sui social si diffondono fake news (è colpa della NATO, dei nazisti ucraini, delle sanzioni...)… - alex_orlowski : Stiamo vivendo un momento storico Trump rischia il carcere, la Nato si allarga, Ucraina e Moldavia candidate per la… - Agenzia_Ansa : Biden annuncia più forze Usa in Europa, anche in Italia. E a proposito dell'ingresso di Finlandia e Svezia nell'All… - rickyhunter071 : @brunolocati1 @smart5911 @spighissimo Forse ti confondi con gli americani non sto con Putin, ma non si può negare c… - GaleazzoLorenzo : RT @nonkonforme: In cambio del ritiro del veto della Turchia all'ingresso nella #NATO di Svezia e Finlandia, regaliamo i #curdi a #Erdogan,… -