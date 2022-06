NATO: la Turchia toglie il veto a Svezia e Finlandia, oggi il vertice a Madrid (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al via a Madrid il vertice NATO sulla guerra in Ucraina. Schiaffo a Putin: la Turchia ritira il veto all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza atlantica. Sul conflitto Mosca-Kiev il premier italiano Mario Draghi dice che “le cose non sono andate come avrebbe voluto la Russia. Gli effetti di questa guerra sono imprevedibili e ci ritroviamo con un’Europa più unita, una NATO più unita“. Il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, parla della Russia come di una paese che pone una “minaccia diretta” alla sicurezza dell’Occidente. “oggi i leader adotteranno una decisione storica, invitando la Finlandia e la Svezia a diventare membri della NATO” ha affermato ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al via ailsulla guerra in Ucraina. Schiaffo a Putin: laritira ilall’ingresso dinell’Alleanza atlantica. Sul conflitto Mosca-Kiev il premier italiano Mario Draghi dice che “le cose non sono andate come avrebbe voluto la Russia. Gli effetti di questa guerra sono imprevedibili e ci ritroviamo con un’Europa più unita, unapiù unita“. Il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, parla della Russia come di una paese che pone una “minaccia diretta” alla sicurezza dell’Occidente. “i leader adotteranno una decisione storica, invitando lae laa diventare membri della” ha affermato ...

