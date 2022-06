Nato, la Turchia presenta il conto: chiesta a Finlandia e Svezia l'estradizione di 33 curdi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Svezia e Finlandia entrano nella Nato mettendo nel piatto sacrificale i curdi? Sembra proprio di sì. Ed è un contro - senso difendere uno stato sovrano come l'Ucraina invaso dai russi mentre si ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 giugno 2022)entrano nellamettendo nel piatto sacrificale i? Sembra proprio di sì. Ed è un contro - senso difendere uno stato sovrano come l'Ucraina invaso dai russi mentre si ...

zerocalcare : Per chi volesse leggere le condizioni esatte dettate dalla Turchia per l'ingresso della NATO di Svezia e Finlandia,… - Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - martaottaviani : Il punto è cosa avrà ottenuto #erdogan in cambio per non fare più obiezioni #nato #svezia #finlandia #turchia - cergi01 : RT @pbecchi: La Turchia ritira il veto all’ ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia, in cambio i turchi possono massacrare i curdi come v… - Massimi06250625 : Svezia e Finlandia si vendono i curdi e la Turchia toglie il veto Nato -