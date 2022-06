Nato, Draghi “No rischio escalation ma dobbiamo essere pronti” (Di mercoledì 29 giugno 2022) MADRID (ITALPRESS) – “No, non c'è un rischio di escalation ma bisogna essere pronti, ad oggi non vediamo un rischio di escalation”. E' quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di un punto stampa al vertice Nato di Madrid. “E' un momento importante per la Nato perchè l'Alleanza si allarga e la presenza dell'Europa aumenta, si arriva a una corrispondenza tra Ue e Nato, quindi – ha aggiunto – anche su molte divergenze di opinioni sulla costruzione della difesa europea e di una sua complementarietà con la Nato vengono superate. Per quanto riguarda l'Italia si tratta di 70 militari americani in più e un sistema di difesa antiaerea, mi viene descritto dal ministro della Difesa come ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) MADRID (ITALPRESS) – “No, non c'è undima bisogna, ad oggi non vediamo undi”. E' quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso di un punto stampa al verticedi Madrid. “E' un momento importante per laperchè l'Alleanza si allarga e la presenza dell'Europa aumenta, si arriva a una corrispondenza tra Ue e, quindi – ha aggiunto – anche su molte divergenze di opinioni sulla costruzione della difesa europea e di una sua complementarietà con lavengono superate. Per quanto riguarda l'Italia si tratta di 70 militari americani in più e un sistema di difesa antiaerea, mi viene descritto dal ministro della Difesa come ...

