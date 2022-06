Nato, Biden “Aumenteremo le forze in Europa, anche in Italia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) MADRID (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa in Europa per rispondere alle sfide e a rafforzare la sicurezza collettiva”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un punto stampa al summit della Nato a Madrid. Biden ha annunciato anche “un aumento delle difese antiaeree in Italia e Germania”. “In Polonia – aggiunge – stabiliremo un quartier generale permanente del corpo dell'esercito degli Stati Uniti”.– foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) MADRID (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa inper rispondere alle sfide e a rafforzare la sicurezza collettiva”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe, in un punto stampa al summit dellaa Madrid.ha annunciato“un aumento delle difese antiaeree ine Germania”. “In Polonia – aggiunge – stabiliremo un quartier generale permanente del corpo dell'esercito degli Stati Uniti”.– foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

