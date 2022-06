Nasce alla Camera la componente “Vinciamo Italia-Italia al centro con Toti” (Di mercoledì 29 giugno 2022) È nata oggi alla Camera dei Deputati la componente parlamentare del Gruppo Misto "Vinciamo Italia-Italia al centro con Toti". La nuova formazione parlamentare, che segue lo scioglimento del Gruppo "Coraggio Italia" riunisce 11 deputati e rappresenta la associazione "Vinciamo Italia", presieduta dal deputato Marco Marin, e il movimento politico "Italia al centro" nato dalla fusione tra Cambiamo con Toti e Idea del senatore Gaetano Quagliariello.I parlamentari che hanno aderito sono Marco Marin, Fabiola Bologna, Guido Della Frera, Maurizio D`Ettore, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) È nata oggidei Deputati laparlamentare del Gruppo Misto "alcon". La nuova formazione parlamentare, che segue lo scioglimento del Gruppo "Coraggio" riunisce 11 deputati e rappresenta la associazione "", presieduta dal deputato Marco Marin, e il movimento politico "al" nato dfusione tra Cambiamo cone Idea del senatore Gaetano Quagliariello.I parlamentari che hanno aderito sono Marco Marin, Fabiola Bologna, Guido Della Frera, Maurizio D`Ettore, ...

Pubblicità

fanpage : Una lezione di pizza 'per spiegare come nasce la pizza e a quali costi'. E pizza gratis ai cittadini presenti. L'id… - vincenzolarosa_ : RT @galgani_marta: La Sicilia è un dono di Dio... Lì l'uomo nasce isola nell'isola e tale rimane fino alla morte...?? Luigi Pirandello http… - AleLizzio : RT @galgani_marta: La Sicilia è un dono di Dio... Lì l'uomo nasce isola nell'isola e tale rimane fino alla morte...?? Luigi Pirandello http… - Dakini02478820 : @serracchiani @pdnetwork @EnricoLetta lei designa populismo in senso dispregiativo,forse ignora che eravate voi che… - bassarelli : @MariannaMaryed @GPTurchi @fuipoeta @AbisRoberto Si nasce geneticamente, fisicamente, maschi o femmine. (Salvi gli… -