Napoli, quasi sfumato Casale. Accordo di una ricca neopromossa con il Verona ma… (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nicolò Casale si allontana dal Napoli. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Monza sta compiendo la stretta decisiva per l’acquisto del difensore. La ricca neopromossa ha trovato l’Accordo con l’Hellas Verona mentre manca l’intesa con il difensore classe ’98 ex Perugia e Prato. Casale, che piace sia al Napoli ed alla Lazio, è reduce da una stagione positiva, condita da 37 presenze nella sua prima stagione in Serie A. Un rendimento positivo che gli ha regalato la convocazione, da parte di Roberto Mancini, per uno stage a Coverciano. Senza dimenticare le due presenze con la Nazionale U21. Atleta duttile, può giocare sia come centrale che come terzino, è legato fino al 2026 con il Verona ma presto potrebbe cambiare ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nicolòsi allontana dal. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Monza sta compiendo la stretta decisiva per l’acquisto del difensore. Laha trovato l’con l’Hellasmentre manca l’intesa con il difensore classe ’98 ex Perugia e Prato., che piace sia aled alla Lazio, è reduce da una stagione positiva, condita da 37 presenze nella sua prima stagione in Serie A. Un rendimento positivo che gli ha regalato la convocazione, da parte di Roberto Mancini, per uno stage a Coverciano. Senza dimenticare le due presenze con la Nazionale U21. Atleta duttile, può giocare sia come centrale che come terzino, è legato fino al 2026 con ilma presto potrebbe cambiare ...

Pubblicità

Inter : Siamo quasi alla fine, maggio mese di grandi sfide: 33° H.Verona ? 34° Roma ? 35° Sassuolo ?? 36° Napoli ? 37° Atala… - PAPLURA : @MatthijsPog direi fonte attendibilissima lato Napoli, siamo in gara, quasi non ci credo, per me ce la facciamo - napolipiucom : Napoli, quasi sfumato Casale. Accordo di una ricca neopromossa con il Verona ma... #CalcioNapoli #NicolòCasale… - reptaylordidit : per quanto riguarda le città alle prime due posizioni troviamo Milano e Roma le uniche due città con oltre 100k vis… - PrimaCommunica2 : #Napoli #Politica Pomigliano: dopo quasi 20 anni finalmente approvato il PUC (Piano Urbanistico Comunale) -