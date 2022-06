Napoli, Ospina addio vicino, disdetto l’affitto dell’appartamento in città (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ospina-Napoli sarà addio, il portiere colombiano ha già disdetto l’affitto del suo appartamento. Agenti in città. CALCIOMERCATO Napoli. David Ospina pronto a salutare Napoli. il portiere è vicinissimo a firmare un nuovo contratto con l’Al-Nars, club saudita. L’estremo difensore colombiano ha il contratto in scadenza con il Napoli il 30 giugno. Secondo le ultime novità pubblicate dalla stampa saudita, pare che manchi veramente pochissimo per l’approdo di David Ospina all’Al-Nasr. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno l‘esperienza di Ospina con la maglia del Napoli è giunta alla fine. “Il portiere colombiano dal 1º luglio non sarà ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 giugno 2022)sarà, il portiere colombiano ha giàdel suo appartamento. Agenti in. CALCIOMERCATO. Davidpronto a salutare. il portiere è vicinissimo a firmare un nuovo contratto con l’Al-Nars, club saudita. L’estremo difensore colombiano ha il contratto in scadenza con ilil 30 giugno. Secondo le ultime novità pubblicate dalla stampa saudita, pare che manchi veramente pochissimo per l’approdo di Davidall’Al-Nasr. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno l‘esperienza dicon la maglia delè giunta alla fine. “Il portiere colombiano dal 1º luglio non sarà ...

