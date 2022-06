Napoli: Meret la difesa nelle tue mani definito il rinnovo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alex Meret firma il rinnovo con il Napoli fino al 30 giugno 2027 . La società azzurra ha scelto lui per sostituire David Ospina come portiere titolare. Con il rinnovo a Meret le garanzie che chiedeva In queste ore si sono definiti i dettagli del prolungamento contrattuale di Alex Meret ex Spal ed Udinese. Arrivato al Napoli nel luglio del 2018 dall’Udinese, dopo due ottime stagioni con la maglia della Spal, classe 1997 ha collezionato 15 presenze tra tutte le competizioni, 93 totali con il Napoli. Dopo aver fatto tesoro dell’alternanza con David Ospina, l’estremo difensore invocava garanzie soprattutto dal punto di vista tecnico, con la possibilità di potersi esprimere da primo portiere. Improbabile il rinnovo di Ospina che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alexfirma ilcon ilfino al 30 giugno 2027 . La società azzurra ha scelto lui per sostituire David Ospina come portiere titolare. Con ille garanzie che chiedeva In queste ore si sono definiti i dettagli del prolungamento contrattuale di Alexex Spal ed Udinese. Arrivato alnel luglio del 2018 dall’Udinese, dopo due ottime stagioni con la maglia della Spal, classe 1997 ha collezionato 15 presenze tra tutte le competizioni, 93 totali con il. Dopo aver fatto tesoro dell’alternanza con David Ospina, l’estremo difensore invocava garanzie soprattutto dal punto di vista tecnico, con la possibilità di potersi esprimere da primo portiere. Improbabile ildi Ospina che ...

