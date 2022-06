Napoli, Meret ha firmato il rinnovo fino al 2027 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alex Meret ha firmato il rinnovo di contratto con il Napoli. Accordo fino al 2027, lo riferisce Gianluca Di Marzio. CALCIOMERCATO Napoli. Il rinnovo di Meret con il Napoli è ufficiale. Il portiere si è legato al club partenopeo fino al 2027. Lo riferisce il giornalista di SKY sport Gianluca Di Marzio: “La firma tra Alex Meret e il Napoli, è arrivata! Il portiere si è legato al club azzurro fino al 2027. Nelle scorse ore ci è stata la svolta decisiva che ha permesso alle parti di trovare l’accordo. Il portiere ex Udinese sarà il titolare degli azzurri. L’estremo difensore, dopo il costante dualismo con David Ospina, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alexhaildi contratto con il. Accordoal, lo riferisce Gianluca Di Marzio. CALCIOMERCATO. Ildicon ilè ufficiale. Il portiere si è legato al club partenopeoal. Lo riferisce il giornalista di SKY sport Gianluca Di Marzio: “La firma tra Alexe il, è arrivata! Il portiere si è legato al club azzurroal. Nelle scorse ore ci è stata la svolta decisiva che ha permesso alle parti di trovare l’accordo. Il portiere ex Udinese sarà il titolare degli azzurri. L’estremo difensore, dopo il costante dualismo con David Ospina, ...

