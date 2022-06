Napoli, è fatta per il rinnovo di Meret, prolungamento fino al 2027 (Di mercoledì 29 giugno 2022) In arrivo il rinnovo tra il Napoli e Alex Meret. Il portiere difenderà la porta dei partenopei fino al 2027 Manca solo l’ufficialità, ma è fatta per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Il portiere prolunga fino al 2027. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo gli ultimi contatti tra società è entourage del calciatore, le due parti hanno trovato un accordo totale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) In arrivo iltra ile Alex. Il portiere difenderà la porta dei partenopeialManca solo l’ufficialità, ma èper ildi Alexcon il. Il portiere prolungaal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo gli ultimi contatti tra società è entourage del calciatore, le due parti hanno trovato un accordo totale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

