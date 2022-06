Morto a 84 anni Marcello Berloni, fondatore della Berloni Cucine (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' Morto, all'età di 84 anni, Marcello Berloni. L'imprenditore, malato da tempo, insieme al fratello Antonio fondò a Pesaro negli anni Sessanta Berloni Cucine, azienda affermata a livello internazionale nella produzione di Cucine. Poi la crisi, il concordato e il passaggio della proprietà ad una cordata taiwanese. Così lo ricorda il figlio sulla pagina Facebook di Bersons, il marchio del nuovo progetto della famiglia Berloni. "Marcello Berloni se n'é andato oggi. Sono stati 10 anni di sofferenza, lotta e speranza. Sicuramente la malattia che lo aveva aggredito in questo ultimo periodo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) E', all'età di 84. L'imprenditore, malato da tempo, insieme al fratello Antonio fondò a Pesaro negliSessanta, azienda affermata a livello internazionale nella produzione di. Poi la crisi, il concordato e il passaggioproprietà ad una cordata taiwanese. Così lo ricorda il figlio sulla pagina Facebook di Bersons, il marchio del nuovo progettofamiglia. "se n'é andato oggi. Sono stati 10di sofferenza, lotta e speranza. Sicuramente la malattia che lo aveva aggredito in questo ultimo periodo ...

