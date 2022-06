Morta Pamela Rosato | la violinista di Al Bano a Sanremo | aveva 42 anni Stroncata da una grave malattia

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 29 giugno 2022)solo 42di grande talento e nota in tutta Italia: è scomparsa domenica, nell’ospedale di Torrette, ad Ancona, dove era stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute (da qualche tempo combatteva contro una brutta). Nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, ma residente da qualche anno a Senigallia,collaborato con un conterraneo d’eccezione, AlCarrisi, per la produzione di un video musicale, fino ad arrivare anche sul palco dell’Ariston per il Festival di, oltre che in varie trasmissioni tv. Due giorni prima della mortecompiuto 42, ma senza poter festeggiare perché stava già male. Come scrive il Corriere ...