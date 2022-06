Morta Pamela Rosato | 42 anni | era la violinista di Al Bano a Sanremo | il grande dolore

Pubblicità

FQMagazineit : Pamela Rosato, morta a 42 anni la violinista pugliese di Al Bano e del Festival di Sanremo - roccogarramone2 : RT @fanpage: È scomparsa prematuramente Pamela Rosato, la violinista pugliese che aveva collaborato con Al Bano e suonato sul palco del Fes… - zazoomblog : Morta a 42 anni Pamela Rosato violinista di Al Bano e del Festival di Sanremo - #Morta #Pamela #Rosato #violinista - infoitcultura : Morta a Senigallia Pamela Rosato, la violinista di Al Bano a Sanremo. Aveva solo 42 anni - infoitcultura : È morta Pamela Rosato: violinista di Al Bano e a Sanremo, aveva solo 42 anni -

Rosato èIl mondo della musica italiana piangeRosato, la violinista che aveva collaborato spesso con Al Bano e che aveva suonato al Festival di Sanremo e in diversi programmi tv. ...Una notizia terribile scuote il mondo della musica: èRosato, violinista molto nota che vantava, tra le sue collaborazioni, alcuni progetti con AlBano nonché qualche partecipazione come musicista al Festival di Sanremo. Come apprendiamo da ...Pamela Rosato aveva 42 anni e da tempo stava combattendo contro una brutta malattia: aveva avuto diverse esperienze in televisione tra cui un video con Al Bano.Aveva suonato sul palco del Festival di Sanremo e aveva collaborato con Al Bano. Due pezzi di una bella e lunga carriera, quella della violinistra Pamela Rosato, morta domenica 26 giugno a 42 anni. La ...