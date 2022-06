Monza, tifosi al settimo cielo: top player preso, c’è l’annuncio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Monza è sempre più scatenato sul calciomercato: nella giornata di oggi arriva un altro colpo per una squadra sempre più ambiziosa. Il calciomercato aprirà i battenti ufficialmente venerdì 1° luglio, ma già da giorni c’è una squadra che si candida per essere incoronata la Regina dell’estate. Un club che in pochi si aspettavano potesse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilè sempre più scatenato sul calciomercato: nella giornata di oggi arriva un altro colpo per una squadra sempre più ambiziosa. Il calciomercato aprirà i battenti ufficialmente venerdì 1° luglio, ma già da giorni c’è una squadra che si candida per essere incoronata la Regina dell’estate. Un club che in pochi si aspettavano potesse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

VeroVolleyMonza : ?? ?????????????? ???????????????? 'Sono felicissimo di rimanere un altro anno a Monza! Saluto i nostri tifosi, per noi fondamenta… - Leclercscrew : RT @ScuderiaFerrari: In ricordo della sua vittoria a Monza nel 2019 ?? @Charles_Leclerc presenta il suo casco per il GP d'Italia ?? Cosa ne… - CristiaCast : @InsiderLazio Ma non ti vergogni a illudere i tifosi ? Appena annunciate visite mediche con Monza - 1926_cri : @Napolimerda1926 @Napolinblack @Pasky973 @Massimi67339505 E io molti non li ho manco visti e che vuole lei? Quindi… - alealex73 : RT @SusannaGatto4: Ma i tifosi juventini sono stati in grado per due giorni di fare polemica sulla dirigenza e su Allegri per un incontro a… -