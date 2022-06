Monza, accoltella un uomo alla gola: arresto in flagranza per tentato omicidio (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Arrestato in flagranza mentre accoltellava un uomo nel quartiere Lazzaretto di Seregno (Monza). L’aggressore, un 50enne che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, è stato visto da un carabiniere in borghese mentre sferrava i fendenti al braccio destro e alla gola di un 49enne brianzolo. Il militare è intervenuto disarmando l’uomo. Ma a dare manforte al 50enne è arrivato un 41enne, anche lui armato di coltello, che insieme all’amico ha minacciato verbalmente e fisicamente il carabiniere. A sbloccare la situazione è stato un altro militare libero dal servizio che realizzano quanto stava accadendo, è intervenuto immobilizzando il 50enne mentre l’altro aggressore ha desistito gettando a terra il coltello che aveva in mano. Entrambi sono stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Arrestato inmentreva unnel quartiere Lazzaretto di Seregno (). L’aggressore, un 50enne che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, è stato visto da un carabiniere in borghese mentre sferrava i fendenti al braccio destro edi un 49enne brianzolo. Il militare è intervenuto disarmando l’. Ma a dare manforte al 50enne è arrivato un 41enne, anche lui armato di coltello, che insieme all’amico ha minacciato verbalmente e fisicamente il carabiniere. A sbloccare la situazione è stato un altro militare libero dal servizio che realizzano quanto stava accadendo, è intervenuto immobilizzando il 50enne mentre l’altro aggressore ha desistito gettando a terra il coltello che aveva in mano. Entrambi sono stati ...

Pubblicità

CInfotracker : #RT @Adnkronos: Monza, accoltella un uomo alla gola: arresto in flagranza per tentato omicidio… - lifestyleblogit : Monza, accoltella un uomo alla gola: arresto in flagranza per tentato omicidio - - BinaryOptionEU : RT 'Monza, accoltella un uomo alla gola: arresto in flagranza per tentato omicidio - ParliamoDiNews : Monza, accoltella un uomo alla gola: arresto in flagranza per tentato omicidio - - zazoomblog : Monza accoltella un uomo alla gola: arresto in flagranza per tentato omicidio - #Monza #accoltella #gola: #arresto -