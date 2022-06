Monreale, bimbo travolto da un’auto è grave in ospedale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Monreale – Un bambino travolto da un’auto mentre andava in bicicletta si trova ora ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Sono ore di ansia per un bimbo che proprio nella giornata di oggi compie 10 anni. Il piccolo è stato travolto da un’auto ieri a tarda sera nella piazza di Villaciambra, frazione di Monreale. Il (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 29 giugno 2022)– Un bambinodamentre andava in bicicletta si trova ora ricoverato in prognosi riservata in. Sono ore di ansia per unche proprio nella giornata di oggi compie 10 anni. Il piccolo è statodaieri a tarda sera nella piazza di Villaciambra, frazione di. Il (live.it)

