Monreale | 3 abitazioni | 2 ville | 18 rapporti bancari confiscati ad esponente della famiglia mafiosa

Si tratta di 3 abitazioni, 2 ville, 3 magazzini, 1 lastrico solare, 10 appezzamenti di terreno, tutti del territorio di Monreale, e 18 rapporti bancari per un valore di circa 2 milioni di euro. Questo è il patrimonio che è stato definitivamente confiscato ed è entrato definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato, ricondotto ad Antonio Badagliacca. Badagliacca, nato a Monreale il 27.04.1946, e recentemente deceduto, era stato tratto in arresto nell'operazione denominata "Perseo" con l'accusa di essere stato il reggente della famiglia mafiosa di Monreale, riportando una condanna ad anni 8 e mesi 6 di reclusione. Già nel marzo 2020 era stato emesso da parte della Sezione Misure di Prevenzione ...

