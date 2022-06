Mondiali, Pellacani-Santoro coppia d’argento nel sincro misto: “Ultrafelici” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Budapest – Un capolavoro figlio della sfrontatezza, del coraggio e dell’affiatamento. Matteo Santoro e Chiara Pellacani, trentacinque anni in due, proseguono a scrivere altre pagine di storia per l’Italtuffi e, dopo il titolo europeo del 2021, si prendono sempre alla Duna Area uno strepitoso argento dai 3 metri sincro. Una gara straordinaria dei due azzurri, per lucidità e solidità, che chiudono con il punteggio di 293.55. L’oro va ai cinesi Zifeng Zhu e Shan Lin con 324.15, il bronzo con un’ultma routine strepitosa è dei britannici James Heatly e Grace Reid con 287.61. Strepitosa la gara degli azzurri che, dopo due obbligatori in sicurezza e chiusi al sesto posto, recuperano quattro posizioni con un doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato praticamente perfetto (69.30); sono secondi e ci restano con un triplo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) Budapest – Un capolavoro figlio della sfrontatezza, del coraggio e dell’affiatamento. Matteoe Chiara, trentacinque anni in due, proseguono a scrivere altre pagine di storia per l’Italtuffi e, dopo il titolo europeo del 2021, si prendono sempre alla Duna Area uno strepitoso argento dai 3 metri. Una gara straordinaria dei due azzurri, per lucidità e solidità, che chiudono con il punteggio di 293.55. L’oro va ai cinesi Zifeng Zhu e Shan Lin con 324.15, il bronzo con un’ultma routine strepitosa è dei britannici James Heatly e Grace Reid con 287.61. Strepitosa la gara degli azzurri che, dopo due obbligatori in sicurezza e chiusi al sesto posto, recuperano quattro posizioni con un doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato praticamente perfetto (69.30); sono secondi e ci restano con un triplo ...

