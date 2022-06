Mondiali nuoto, capolavoro Italia. E’ doppietta nella 10 km: Paltrinieri oro, Acerenza argento (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – Pazzesco Gregorio Paltrinieri, è ancora oro. Il campione azzurro stravince la 10 km di fondo, dopo essersi aggiudicato la medaglia più prestigiosa nei 1500 stile libero in vasca, l’argento nella 5 km e il bronzo nella staffetta. Ma ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest è letteralmente un trionfo Italiano, costellato di successi continui e arricchito dall’argento conquistato oggi da Domenico Acerenza, sempre nella 10 km di fondo. doppietta tricolore dunque, giusto per segnalare al mondo chi sono i dominatori delle acque nella maratona del mare, specialità olimpica tra le più toste in assoluto. Paltrinieri mostruoso, ma brilla tutta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – Pazzesco Gregorio, è ancora oro. Il campione azzurro stravince la 10 km di fondo, dopo essersi aggiudicato la medaglia più prestigiosa nei 1500 stile libero in vasca, l’5 km e il bronzostaffetta. Ma aidiin corso a Budapest è letteralmente un trionfono, costellato di successi continui e arricchito dall’conquistato oggi da Domenico, sempre10 km di fondo.tricolore dunque, giusto per segnalare al mondo chi sono i dominatori delle acquemaratona del mare, specialità olimpica tra le più toste in assoluto.mostruoso, ma brilla tutta ...

