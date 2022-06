Mondiali Nuoto Budapest 2022, il medagliere aggiornato: ecco la classifica delle Nazioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il medagliere aggiornato dei Mondiali di Budapest 2022 delle discipline acquatiche, in programma dal 17 giugno al 3 luglio. I migliori atleti del mondo tornano a sfidarsi per il titolo nella rassegna iridata di Nuoto, Nuoto in acque libere, Nuoto artistico, tuffi e pallaNuoto in Ungheria. L’Italia proverà a recitare ancora una volta il ruolo di protagonista, ma la concorrenza non manca. Di seguito, la classifica delle Nazioni aggiornata in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO Nuoto: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ildeididiscipline acquatiche, in programma dal 17 giugno al 3 luglio. I migliori atleti del mondo tornano a sfidarsi per il titolo nella rassegna iridata diin acque libere,artistico, tuffi e pallain Ungheria. L’Italia proverà a recitare ancora una volta il ruolo di protagonista, ma la concorrenza non manca. Di seguito, laaggiornata in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ...

Eurosport_IT : Con l'argento di oggi nella 5km, Greg raggiunge Federica Pellegrini a 1?1? medaglie ai Mondiali ???????? @mafaldina88… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - FraInter86 : RT @sgavdio: Gregorio Paltrinieri ha vinto anche la 10km ai Mondiali di Budapest. Signori, forse siamo di fronte al più gigantesco atleta d… - Cruf3 : RT @sgavdio: Gregorio Paltrinieri ha vinto anche la 10km ai Mondiali di Budapest. Signori, forse siamo di fronte al più gigantesco atleta d… -