Mondiali: Fifa; dal 5 luglio nuova finestra vendita biglietti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dal 5 luglio prossimo si aprirà una nuova fase di vendita dei biglietti per i Mondiali in Qatar. in programma dal 21 novembre al 18 dicembre prossimi, e che durerà fino al 16 agosto alla stessa ora. ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dal 5prossimo si aprirà unafase dideiper iin Qatar. in programma dal 21 novembre al 18 dicembre prossimi, e che durerà fino al 16 agosto alla stessa ora. ...

Pubblicità

glooit : Mondiali: Fifa; dal 5 luglio nuova finestra vendita biglietti leggi su Gloo - GerardoMoro2 : RT @TatiUdaci: Rappresentante del Qatar: “Chiunque alzerà la bandiera LGBT ai Mondiali sarà arrestato per 7 o 11 anni. Siamo qui in un… - ChicQ71 : RT @TatiUdaci: Rappresentante del Qatar: “Chiunque alzerà la bandiera LGBT ai Mondiali sarà arrestato per 7 o 11 anni. Siamo qui in un… - andrea_doria : RT @TatiUdaci: Rappresentante del Qatar: “Chiunque alzerà la bandiera LGBT ai Mondiali sarà arrestato per 7 o 11 anni. Siamo qui in un… - O0706mkd : RT @TatiUdaci: Rappresentante del Qatar: “Chiunque alzerà la bandiera LGBT ai Mondiali sarà arrestato per 7 o 11 anni. Siamo qui in un… -