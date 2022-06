Mondiali di Nuoto | nuova impresa di Paltrinieri | oro nei 10 km

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Doppietta azzurra nella 10 chilometri di fondo con Gregorioche ha conquistato il suo secondo oro dopo quello in vasca nei 1500 e che porta a quattro medaglie il suo bottino personale, ...

EnricoTurcato : Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nel… - fanpage : È un’Italia da impazzire nella 10km ai Mondiali di nuoto: #Paltrinieri d’oro, #Acerenza d’argento! Doppietta storic… - rtl1025 : ?????? Nuova impresa di Gregorio #Paltrinieri ai #Mondiali di nuoto in corso a #Budapest. Il campione emiliano ha vin… - AvarelloValerio : RT @EnricoTurcato: Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nelle ul… - SNebuloni : RT @ilpost: Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto, Domenico Acerenza quella d’argento h… -

Con questi risultati, l'Italia consolida il terzo posto nel medagliere dei, con un totale di 19. Nei tuffi invece, Chiara Pellacani si è qualificata per la finale del trampolino da un metro, ......15 Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles (176 Km) CICLISMO - TOUR DE FRANCE 13:20 Dole - Lausanne (186 Km) Leggi anche Martinenghi, un'altra medaglia aidi: argento nei 50 ...L’azzurro Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’oro nella 10 Km di fondo ai campionati mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Budapest. Dopo l’oro nei 1500 stile libero in vasca, al ...Splendido secondo il potentino Domenico Acerenza. Con questi risultati, l'Italia consolida il terzo posto nel medagliere dei Mondiali, con un totale di 19 ...