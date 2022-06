Mondiali di nuoto 2022 | il programma del 30 giugno e gli italiani in gara - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

EnricoTurcato : Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nel… - fanpage : È un’Italia da impazzire nella 10km ai Mondiali di nuoto: #Paltrinieri d’oro, #Acerenza d’argento! Doppietta storic… - rtl1025 : ?????? Nuova impresa di Gregorio #Paltrinieri ai #Mondiali di nuoto in corso a #Budapest. Il campione emiliano ha vin… - infoitsport : Mondiali di nuoto, il Settebello batte l'Ungheria e vola in semifinale - Santuz15 : RT @Eurosport_IT: ??x5 ??x3 ??x4 Gregorio Paltrinieri raggiunge quota 12 medaglie ai mondiali e supera Federica Pellegrini (11): https://t.c… -

... 29 giugno 2022 - Dopo la storica doppietta firmata Gregorio Paltrinieri - Domenico Acerenza nella 10 km , giovedì 30 giugno il programma deldi fondo neidi2022 continua con la ...Impresa della squadra di Sandro Campagna a Budapest: vince 11 - 10 contro i padroni di casa rischiando di subire una rimonta beffarda nel finale e si guadagna la sfida alla Grecia, in programma ...Azzurri a caccia di un altro trionfo nel nuoto di fondo: da disputare la 25 km. Spazio anche per tuffi e Setterosa, in semifinale contro gli USA ...C'è tanta Canottieri nell'argento di Andrea Acerenza nella 10 km in acque libere ai mondiali di Budapest. Il giallorosso di Lello Avagnano, allenatore storico delle imprese ...