Mondiali di Budapest, la nazionale italiana di pallanuoto supera i padroni di casa e approda in semifinale (Di mercoledì 29 giugno 2022) La nazionale italiana maschile di pallanuoto batte l'Ungheria nei quarti di finale dei campionati Mondiali ed accede alle semifinali dove incontrerà la Grecia. La vittoria sui padroni di casa con il punteggio di 11 a 10, al termine di una partita condotta quasi sempre in vantaggio. Il team allenato da Sandro Campagna, scenderà in acqua dopodomani per giocarsi la finale. L'Italia è campione mondiale in carica.

