Mondiali Budapest 2022 | Santoro è il più giovane medagliato della storia dei tuffi italiani

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Trentacinque anni in due. Matteoe Chiara Pellacani non si fermano e dopo il titolo europeo del 2021, si prendono sempre alla Duna Area uno strepitoso argento dai 3 metri sincro alle spalle soloCina. Ed è un debutto sul podio mondiale particolare per Matteo, classe 2006 e sedici anni da compiere ad ottobre, che diventa così il piùazzurroiridatodeiitaliana., con Pellacani, è già campione europeo in carica del sincro misto. SportFace.