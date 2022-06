Mondiali 2022, l’OMS promuove il Qatar sulle misure anti Covid (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Totale fiducia” alle misure che saranno messe in atto dal Qatar per gestire con successo i rischi associati al Covid-19 durante i prossimi Mondiali (21 novembre-18 dicembre). Lo afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per bocca di Michael Ryan, Direttore Esecutivo per le Emergenze Sanitarie. Secomdo Ryan non c’è motivo di ritenere che i rischi di pandemia siano maggiori per questa competizione rispetto ad altri grandi eventi che si sono svolti in sicurezza negli ultimi mesi. “Riunioni di massa adeguatamente gestite e pianificate possono andare avanti in sicurezza – ha spiegato sulla pagina Facebook dell’OMS -. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità del Qatar su questo punto, e se necessario diamo loro consigli su come organizzare questa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Totale fiducia” alleche saranno messe in atto dalper gestire con successo i rischi associati al-19 durante i prossimi(21 novembre-18 dicembre). Lo afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per bocca di Michael Ryan, Direttore Esecutivo per le Emergenze Sanitarie. Secomdo Ryan non c’è motivo di ritenere che i rischi di pandemia siano maggiori per questa competizione rispetto ad altri grandi eventi che si sono svolti in sicurezza negli ultimi mesi. “Riunioni di massa adeguatamente gestite e pianificate possono andare avin sicurezza – ha spiegato sulla pagina Facebook del-. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità delsu questo punto, e se necessario diamo loro consigli su come organizzare questa ...

