Mondiale Optimist | buona la prima giornata per i giovani italiani

(Di mercoledì 29 giugno 2022)la: “Aldi Bodrum in Turchia la nazionaleesordisce con una prestazione solida, ma non c’è né modo né tempo – dice coach Marcello Meringolo – di godersi un risultato incoraggiante, perché il ritmo è serrato, e il vento a salti, meno forte del previsto salvo oggi per la batteria Verde, mette tutti alla prova”. La classifica provvisoria delIn testa nella classifica dopo due prove sulle dodici in programma per il titolo individuale c’è lo svedese Malcom Dahlberg, il miglior azzurro è Francesco Carrieri (Circolo Vela Bari) attualmente al quarto posto (oggi 6-1), seguito inquinta posizione da Niccolò Pulito (Tognazzi Marine Village) oggi 5-2 a pari punti con Carrieri. Ventesimo posto per Giuseppe Montesano (Sirena ...

Bodrum - Inizia oggi a Bodrum, in Turchia, il. Sono 286 da ben 62 Paesi i giovani velisti e veliste che si contenderanno nelle acque dell'Egeo il titolo moniale per eccellenza della vela giovanile e comunque uno dei più ......nell'impresa di battere nella finale di consolazione il numero quattro del ranking, Maxime ... che porterà a Marina di Ravenna almeno quattrocento giovanissimi con i loro'. Buona la prima al Mondiale Optimist, esordio positivo degli azzurrini In testa nella classifica dopo due prove sulle dodici in programma per il titolo individuale c'è lo svedese Malcom Dahlberg, il miglior azzurro è Francesco Carrieri ...Una nazionale di esordienti: l’Italia dell’Optimist schiera cinque new entry ai Campionati Mondiali di Bodrum, in Turchia, al via oggi con la cerimonia di apertura. Chiuso il ciclo precedente, cinque ...