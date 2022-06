Modalità aereo: trama, cast e dove è stato girato il film (Di mercoledì 29 giugno 2022) che ha come protagonisti Paolo Ruffini, Lillo, Violante Placido e Dino Abbrescia. trama di “Modalità aereo” Modalità aereo è un film italiano con protagonisti Lillo (del duo comico Lillo & Greg), Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. La pellicola è stata distribuita nel 2019 ed è stata diretta da Fausto Brizzi. La trama è incentrata sul personaggio di Diego Gardini (Paolo Ruffini), un imprenditore ricco e arrogante che possiede un’azienda vinicola produttrice del “miglior millesimato al modo”. Nel giorno di Natale, mentre si trova in aeroporto per partire alla volta dell’Australia per un viaggio di lavoro, l’imprenditore viene riconosciuto nei bagni da Sabino (Dino Abbrescia) e Ivano (Lillo), due addetti alle pulizie che gli chiedono un selfie. Gardini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) che ha come protagonisti Paolo Ruffini, Lillo, Violante Placido e Dino Abbrescia.di “è unitaliano con protagonisti Lillo (del duo comico Lillo & Greg), Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. La pellicola è stata distribuita nel 2019 ed è stata diretta da Fausto Brizzi. Laè incentrata sul personaggio di Diego Gardini (Paolo Ruffini), un imprenditore ricco e arrogante che possiede un’azienda vinicola produttrice del “miglior millesimato al modo”. Nel giorno di Natale, mentre si trova in aeroporto per partire alla volta dell’Australia per un viaggio di lavoro, l’imprenditore viene riconosciuto nei bagni da Sabino (Dino Abbrescia) e Ivano (Lillo), due addetti alle pulizie che gli chiedono un selfie. Gardini ...

