Moda | design | impresa Milano svetta su tutto ma conta poco in politica

Ha aumentato il suo peso nel panorama nazionale e internazionale, ma Milano e i milanesi sentono di aver fatto grandi passi avanti grazie a diversi motori di sviluppo, con l'unica eccezione della politica, che sentono addirittura in difficoltà nello stare dietro alla città. C'è anche questo, insieme a uno spaccato più ampio sulle potenzialità del capoluogo lombardo, nel Rapporto curato da Euromedia Research per FB&Associati, la prima società specializzata in relazioni istituzionali fondata in Italia ormai 25 anni fa e ancora oggi tra le maggiori aziende italiane della consulenza in public affairs e advocacy. Milano anticipa tendenze influenzando tutta la nazione e per quasi il 40% anche altre città in Europa Per 2 italiani su 3 – ci dice la ricerca – Milano anticipa tendenze influenzando tutta la nazione e per ...

