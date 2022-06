Milano, si calavano dai tetti per svaligiare gli appartamenti. La tecnica dei quattro uomini arrestati dalla Squadra mobile – Il video (Di mercoledì 29 giugno 2022) quattro uomini di origini albanesi tra i 22 e i 37 anni sono stati arrestati dalla Squadra mobile della Questura di Milano con l’accusa di furto in abitazione. La banda di ladri ha messo a segno almeno quattro furti con la tecnica dell’arrampicata, calandosi dai tetti fino alle finestre degli appartamenti da svaligiare. Nel corso dell’operazione forze dell’ordine hanno sequestrato un’auto di grossa cilindrata, tra i vari veicoli rubati e utilizzati con diverse targhe per eseguire i colpi, trovata in un box di Cesano Maderno (Monza) insieme ad attrezzi per lo scasso, soldi in contanti, monili, orologi e una pistola calibro 7,65, utilizzata per minacciare le vittime. Le indagini sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022)di origini albanesi tra i 22 e i 37 anni sono statidella Questura dicon l’accusa di furto in abitazione. La banda di ladri ha messo a segno almenofurti con ladell’arrampicata, calandosi daifino alle finestre deglida. Nel corso dell’operazione forze dell’ordine hanno sequestrato un’auto di grossa cilindrata, tra i vari veicoli rubati e utilizzati con diverse targhe per eseguire i colpi, trovata in un box di Cesano Maderno (Monza) insieme ad attrezzi per lo scasso, soldi in contanti, monili, orologi e una pistola calibro 7,65, utilizzata per minacciare le vittime. Le indagini sono ...

