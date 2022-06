Milano Pride 2022, la Lombardia nega il patrocinato: cosa sta succedendo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano Pride 2022: la Regione Lombardia ha deciso di negare il patrocinio all’evento organizzato dalla comunità LGBTQIA+, incontrando il favore della Lega. In Lombardia, è scoppiato il caso “Milano Pride”. La parata è in programma per il prossimo sabato 2 luglio nel cuore del capoluogo lombardo con lo scopo di rivendicare il riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQIA+, promotrice dell’evento. In questo contesto, la Regione ha deciso di non concedere il patrocinio alla manifestazione. La motivazione alla base della decisione è stata dettagliata in una lettera indirizzata da Arcigay e firmata dalla dirigente dell’area programmazioni e relazione esterne nella quale si fa riferimento ad alcuni episodi che “hanno provocato critiche istituzionali e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022): la Regioneha deciso dire il patrocinio all’evento organizzato dalla comunità LGBTQIA+, incontrando il favore della Lega. In, è scoppiato il caso “”. La parata è in programma per il prossimo sabato 2 luglio nel cuore del capoluogo lombardo con lo scopo di rivendicare il riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQIA+, promotrice dell’evento. In questo contesto, la Regione ha deciso di non concedere il patrocinio alla manifestazione. La motivazione alla base della decisione è stata dettagliata in una lettera indirizzata da Arcigay e firmata dalla dirigente dell’area programmazioni e relazione esterne nella quale si fa riferimento ad alcuni episodi che “hanno provocato critiche istituzionali e ...

juventusfc : Il ricavato della t-shirt “More colorful together” verrà prima raddoppiato poi destinato al Rainbow Social Fund, fo… - _bl4ck_4ngel_ : RT @gayit: La Lombardia nega patrocinio al Milano Pride: 'teorie gender rovinano i bambini'. Il sindaco Sala atteso in prima fila. https://… - odetosilv : ragaaaa qualcunw al pride di milano sabato? :) - Sempavor : RT @AlekosPrete: Il @MilanoPride non avrà il patrocinio della Regione Lombardia. #matrice - beatricemiIls : mi sa che non vado più al pride di Milano perchè non ho nessuno con cui andarci ?? -