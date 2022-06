Milano, il cane fiuta-banconote della Finanza scopre caveau in una villa: dentro 2,5 milioni in contanti, lingotti d’oro e diamanti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il caveau era coperto da un pannello rimovibile, ma il cash-dog “Grisby”, allenato a fiutare i contanti, non si è fatto ingannare. Durante una perquisizione domiciliare della villa di due coniugi bergamaschi, indagati per reati di natura fiscale e fallimentare, il cane della Guardia di Finanza di Linate ha permesso ai militari di scoprire il locale sotterraneo corazzato ricavato in uno spazio della cantina. Lì erano custoditi 2.584.500 di euro in contanti (suddivisi in mazzette da diversi tagli e riposti in valigie da viaggio), 40 orologi di varie marche internazionali di lusso dal valore di mercato complessivo di circa 1,3 milioni di euro, diamanti, gioielli, lingotti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilera coperto da un pannello rimovibile, ma il cash-dog “Grisby”, allenato are i, non si è fatto ingannare. Durante una perquisizione domiciliaredi due coniugi bergamaschi, indagati per reati di natura fiscale e fallimentare, ilGuardia didi Linate ha permesso ai militari di scoprire il locale sotterraneo corazzato ricavato in uno spaziocantina. Lì erano custoditi 2.584.500 di euro in(suddivisi in mazzette da diversi tagli e riposti in valigie da viaggio), 40 orologi di varie marche internazionali di lusso dal valore di mercato complessivo di circa 1,3di euro,, gioielli,...

