Milano, fermata la “banda dei tetti”. Quattro gli arresti (Di mercoledì 29 giugno 2022) , si tratta di soggetti di nazionalità albanese responsabili di Quattro furti Sono Quattro le persone fermate dalla Squadra mobile di Milano con l’accusa di essere i membri di quella che è stata definita la “banda dei tetti”. Si tratta di Quattro uomini di nazionalità albanese di età compresa tra i 22 e i 37 anni. Tre soggetti sono stati rintracciati in un appartamento nella frazione di Millepini a Rodano, nell’hinterland milanese. Il quarto è stato fermato in zona Niguarda. Su di lui pende anche un provvedimento cautelare per un tentato omicidio. Durante la perquisizione, i militari hanno anche rinvenuto una delle auto rubate, una pistola calibro 7,65, usata per minacciare le vittime, munizioni e refurtiva di vario genere, oltre agli indumenti indossati durante i furti e agli attrezzi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) , si tratta di soggetti di nazionalità albanese responsabili difurti Sonole persone fermate dalla Squadra mobile dicon l’accusa di essere i membri di quella che è stata definita la “dei”. Si tratta diuomini di nazionalità albanese di età compresa tra i 22 e i 37 anni. Tre soggetti sono stati rintracciati in un appartamento nella frazione di Millepini a Rodano, nell’hinterland milanese. Il quarto è stato fermato in zona Niguarda. Su di lui pende anche un provvedimento cautelare per un tentato omicidio. Durante la perquisizione, i militari hanno anche rinvenuto una delle auto rubate, una pistola calibro 7,65, usata per minacciare le vittime, munizioni e refurtiva di vario genere, oltre agli indumenti indossati durante i furti e agli attrezzi ...

