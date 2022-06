Milan, rinnovato accordo con Puma come sponsor tecnico (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo della sponsorizzazione tecnica con Puma, ormai dal 2018 partner del club rossonero. La celebre azienda di abbigliamento e articoli sportivi rimarrà quindi il principale fornitore del Milan, con un accordo prolungato a lungo termine che tra le principali novità prevede anche il ruolo di Puma come “Naming Partner Ufficiale” del centro di allenamento di Vismara, la casa dei futuri talenti del club. Il centro sarà rinominato “Puma House of Football” e avrà attenzione anche al settore femminile. LA NOTA UFFICIALE DEL CLUB ROSSONERO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilha annunciato ufficialmente il rinnovo dellaizzazione tecnica con, ormai dal 2018 partner del club rossonero. La celebre azienda di abbigliamento e articoli sportivi rimarrà quindi il principale fornitore del, con unprolungato a lungo termine che tra le principali novità prevede anche il ruolo di“Naming Partner Ufficiale” del centro di allenamento di Vismara, la casa dei futuri talenti del club. Il centro sarà rinominato “House of Football” e avrà attenzione anche al settore femminile. LA NOTA UFFICIALE DEL CLUB ROSSONERO SportFace.

