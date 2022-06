(Di mercoledì 29 giugno 2022) A due giorni dalla scadenza del loro contratto, Paoloe Frederic Massara non hanno ancora rinnovato. Fabiosi esprime così

Pubblicità

PianetaMilan : .@acmilan, @FabRavezzani: ''Rinnovo #Maldini all'ultimo? Una sconfitta'' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - iacosal : @GioGalbu @lucaserafini4 Se leggete continuamente Ravezzani e Criscitiello poi sistematicamente partorite queste ca… - TUTTOJUVE_COM : Ravezzani: 'Ziyech e Dybala hanno per il Milan un costo analogo, quale la scelta migliore?' - MarcoN1979 : @iacosal @MarcoElliottOUT @AntoVitiello Criscitiello l’avrò letto 3 volte nella vita e dopo tre righe in genere cam… - lucailenia04 : RT @OAgostinoooo: Video dell'arrivo di Origi, titolo juve e inter scatenate, il Milan guarda. #ravezzani #opinionidiunclown #enrichböll #cu… -

Pianeta Milan

E' lunga la lista di trequartisti/seconde punte accostate alin questo periodo del calciomercato. Su twitter Fabiosi pone una domanda e scrive Fioccano le reazioni: 'Ziyech è adatto al calcio che fa il, Dybala no', oppure: 'l giocatore ...Botman era stato messo nel mirino delda tempo ma alla fine ha lasciato tutti a bocca asciutta, scegliendo la Premier. Su twitter Fabiospiega perchè sarebbe stato utilissimo ai ... Milan, Ravezzani: ”Rinnovo Maldini all’ultimo Una sconfitta” "Credo che complessivamente Ziyech e Dybala abbiano per il Milan un costo analogo e francamente non saprei proprio quale dei due sia la scelta migliore". Lo scrive il direttore di Telelombardia Fabio ...Fabio Ravezzani, giornalista, attraverso il suo profilo ufficiale ... Sul mercato delle milanesi ha poi aggiunto: "Premesso che trovo più lungimirante sul mercato la strategia del Milan a medio ...