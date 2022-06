Milan, due nomi nuovi per la difesa: il piano di Maldini e Massara | Primapagina (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-28 23:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sfumato Sven Botman, il Milan è tornato sul mercato per cercare un nuovo difensore centrale da regalare al tecnico Stefano Pioli. Due i nomi valutati con più insistenza nelle ultime ore: Piero Hincapié del Bayer Leverkusen e Abdou Diallo del Psg. Ascolta “Milan, due nomi nuovi per la difesa: il piano di Maldini e Massara” su Spreaker. LA SITUAZIONE- Hincapié è un profilo caldeggiato soprattutto dall’area scouting guidata da Moncada. Difensore centrale classe 2002 di piede mancino, può disimpegnarsi con ottimi risultati anche da terzino. Il Milan ha mostrato un certo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-28 23:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sfumato Sven Botman, ilè tornato sul mercato per cercare un nuovo difensore centrale da regalare al tecnico Stefano Pioli. Due ivalutati con più insistenza nelle ultime ore: Piero Hincapié del Bayer Leverkusen e Abdou Diallo del Psg. Ascolta “, dueper la: ildi” su Spreaker. LA SITUAZIONE- Hincapié è un profilo caldeggiato soprattutto dall’area scouting guidata da Moncada. Difensore centrale classe 2002 di piede mancino, può disimpegnarsi con ottimi risultati anche da terzino. Ilha mostrato un certo ...

