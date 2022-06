Migliorano le condizioni del bambino che a 9 anni era finito in coma dopo avere assunto il metadone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha riabbracciato i genitori P., il bambino di Pioppo che la scorsa settimana era finito in coma dopo avere ingerito del metadone. Adesso sta abbastanza bene. Già da giorni i medici avevano risolto il problema cardiaco, mentre ad oggi anche i polmoni stanno riprendendo a funzionare autonomamente. “Gli hanno tolto l’ossigeno – spiega la mamma al telefono -. È stato trasferito dalla terapia intensiva dell’ospedale dei Bambini (dove era entrato martedì 21 in stato comatoso, ndr) in reparto”. Qui veglia adesso su di lui 24h su 24 il nonno. “Ormai sembra ripreso, parliamo al telefono, è allegro”, conferma la mamma. Una triste vicenda, quella che ha coinvolto il ragazzino di 9 anni residente a Pioppo, e che la mamma ci ha raccontato nel dettagliato resoconto ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha riabbracciato i genitori P., ildi Pioppo che la scorsa settimana erainingerito del. Adesso sta abbastanza bene. Già da giorni i medici avevano risolto il problema cardiaco, mentre ad oggi anche i polmoni stanno riprendendo a funzionare autonomamente. “Gli hanno tolto l’ossigeno – spiega la mamma al telefono -. È stato trasferito dalla terapia intensiva dell’ospedale dei Bambini (dove era entrato martedì 21 in statotoso, ndr) in reparto”. Qui veglia adesso su di lui 24h su 24 il nonno. “Ormai sembra ripreso, parliamo al telefono, è allegro”, conferma la mamma. Una triste vicenda, quella che ha coinvolto il ragazzino di 9residente a Pioppo, e che la mamma ci ha raccontato nel dettagliato resoconto ...

