Michelle Hunziker: “Vivo senza dovermi giustificare”. E mette a tacere tutte le voci (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Come stai interiormente, Michelle?”. Nell’epoca social, diamo per scontate tante cose. Forse troppe. Così, Michelle Hunziker ha voluto rispondere ai suoi fan in un “Q&A”, una sorta di domanda e risposta su Instagram, in cui ha fatto luce su alcuni aspetti della sua vita. Come sta oggi, ma non solo: in qualche modo, ha voluto mettere a tacere alcune voci sul motivo per cui non ha ancora ufficializzato la sua storia con Giovanni Angiolini. Michelle Hunziker fa chiarezza e mette a tacere tutte le voci “Dico la verità, stamattina mi sono svegliata con un po’ di nostalgia”. Le figlie, Sole e Celeste, sono in un campus estivo, e dunque la Hunziker ha ammesso di provare ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Come stai interiormente,?”. Nell’epoca social, diamo per scontate tante cose. Forse troppe. Così,ha voluto rispondere ai suoi fan in un “Q&A”, una sorta di domanda e risposta su Instagram, in cui ha fatto luce su alcuni aspetti della sua vita. Come sta oggi, ma non solo: in qualche modo, ha volutore aalcunesul motivo per cui non ha ancora ufficializzato la sua storia con Giovanni Angiolini.fa chiarezza ele“Dico la verità, stamattina mi sono svegliata con un po’ di nostalgia”. Le figlie, Sole e Celeste, sono in un campus estivo, e dunque laha ammesso di provare ...

Pubblicità

glooit : Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini bacia il suo lato B: estate rovente leggi su Gloo - IsaeChia : Michelle Hunziker svela perché non ama condividere la sua vita privata: “Ci sono momenti in cui…” La showgirl è st… - telodogratis : Michelle e Giovanni, i baci bollenti in mezzo al mare e la libertà che Hunziker cercava | FOTO - Canieuest96 : RT @RaffoSarnataro: E comunque immagino sia stato difficile per Aurora Ramazzotti essere figlia di Eros e Michelle Hunziker, nessuno sarebb… - Nonsolosuoni : ?? Nuovo Podcast! 'Eros Ramazzotti, è uscita 'Ama'. Un inno all'amore, nel cui video, con lui, ci sono la ex moglie… -