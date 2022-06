Michelle Hunziker sulla sua nuova vita: la voglia di vivere senza doversi giustificare (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo le foto pubblicate su Chi con Giovanni Angiolini è Michelle Hunziker a rispondere sulla sua nuova vita. Lo fa sui social attraverso le domande dei follower. Michelle è in Sardegna, è con il suo nuovo compagno ma non ha alcuna intenzione di ufficializzare la loro storia d’amore, non lo nomina ma spiega perché per lei adesso è giusto vivere tutto senza doverne parlare, perché non deve giustificarsi con nessuno. E’ serena Michelle Hunziker e niente conta più di questo. Le sue risposte sono lunghe e precise, i suoi messaggi sono positivi, non si infastidisce davanti alle domande sulla sua vita privata e confessa anche che questa mattina si è svegliata con la nostalgia delle sue ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo le foto pubblicate su Chi con Giovanni Angiolini èa risponderesua. Lo fa sui social attraverso le domande dei follower.è in Sardegna, è con il suo nuovo compagno ma non ha alcuna intenzione di ufficializzare la loro storia d’amore, non lo nomina ma spiega perché per lei adesso è giustotuttodoverne parlare, perché non deve giustificarsi con nessuno. E’ serenae niente conta più di questo. Le sue risposte sono lunghe e precise, i suoi messaggi sono positivi, non si infastidisce davanti alle domandesuaprivata e confessa anche che questa mattina si è svegliata con la nostalgia delle sue ...

