Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, le immagini hot in gommone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non c'è dubbio che Michelle Hunziker è innamorata pazza di Giovanni Angiolini e la passione brucia nelle acque della Sardegna dove la coppia si è concessa una gita in gommone ad alto tasso erotico. Il medico chirurgo che ha fatto perdere la testa alla sexy conduttrice tv la avvinghia dolcemente, le bacia il fondoschiena, la coccola e lei si lascia trasportare dalle emozioni senza freni. L'occhio indiscreto dei paparazzi del settimanale "Chi" li ha inseguiti tra le onde. Il fine settimana bollente è andato in scena in Costa Smeralda, dove Michelle si è rifugiata dopo una vacanza in Romagna con le figlie Sole e Celeste e un viaggio spensierato con le amiche alle isole Eolie. Lei è arrivata a Poltu Quatu direttamente dalla Sicilia, lui vive e lavora a Cagliari e l'ha raggiunta.

