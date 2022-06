Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la showgirl spiega perchè si nascondono (Di mercoledì 29 giugno 2022) La vita sentimentale di Michelle Hunziker è stata molto movimentata. Dopo la fine della relazione con Eros Ramazzotti, padre di sua figlia Aurora, la showgirl ha avuto un’altra storia d’amore con Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda. Dalla loro unione sono nate due bambine. Ora, una volta archiviata anche la storia con Trussardi, Michelle Hunziker sembra aver ritrovato il sorriso grazie a Giovanni Angiolini. I due però non hanno reso ancora ufficiale la loro storia. La conduttrice ha spiegato il motivo di questa loro scelta ai suoi fan su Instagram.



