Michael J. Prince di U.S. Polo Assn.: «Il polo per tutti» (Di mercoledì 29 giugno 2022) È in corso in questi giorni l’Italia polo Challenge a Porto Cervo, una delle occasioni in cui è possibile assistere allo “sport estremo più antico del mondo” nel nostro paese. Abbiamo fatto alcune domande a Michael J. Prince di U.S. polo Assn., che è sponsor tecnico del torneo, su cosa sia oggi e come ci si possa approcciare anche da profani al gioco del polo. GQ: Beh per prima cosa raccontaci: cos’è il polo? Michael J. Prince: Una cosa interessante di questo sport, è che è nato intorno al 600 aC. Quindi in realtà, come diciamo noi, è lo sport estremo più antico del mondo. E uno dei nostri obiettivi come marchio è raccontare questa lunga storia, sia attraverso i ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) È in corso in questi giorni l’ItaliaChallenge a Porto Cervo, una delle occasioni in cui è possibile assistere allo “sport estremo più antico del mondo” nel nostro paese. Abbiamo fatto alcune domande aJ.di U.S.., che è sponsor tecnico del torneo, su cosa sia oggi e come ci si possa approcciare anche da profani al gioco del. GQ: Beh per prima cosa raccontaci: cos’è ilJ.: Una cosa interessante di questo sport, è che è nato intorno al 600 aC. Quindi in realtà, come diciamo noi, è lo sport estremo più antico del mondo. E uno dei nostri obiettivi come marchio è raccontare questa lunga storia, sia attraverso i ...

Pubblicità

Cami71Michele : @pilloledirock Mick jagger non è solista. Kravitz ma per favore! ha dato più sui divani che sul palco! Prince non… - Alaskaliu1 : RT @mjfansquare: Nel corso della 75ª edizione dei #TonyAwards, una consacrazione definitiva per @MJtheMusical, lo show di #Broadway dedicat… - itspukapuka : Trump che viene eletto Marina Joyce I 1d che si sciolgono David Bowie morto Prince morto Carrie Fisher morta George… - ParliamoDiNews : Il documentario «George Michael: Freedom Uncut» svela alcuni aspetti sconosciuti della popstar ribelle | GQ Italia… - VNSTABLEDREW : Music for a Sushi Restaurant mi ricorda un misto tra Michael Jackson e Prince, adoro -