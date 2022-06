Meteo mercoledì: sole e caldo afoso, ma nuovo break temporalesco al Nord (Di mercoledì 29 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Poche parole per riassumere il tempo dei giorni a venire, dopo l’ondata di temporali che sta attraversando le regioni settentrionali la pressione tenderà temporaneamente ad aumentare e avrà un contributo più azzorriano al Nord mentre al Centro ed al Sud manterrà caratteri afro mediterranei. Questo significa ancora caldo, non con i toni da record di inizio settimana ma sempre caldo e a tratti pure intenso perché sarà afoso. In questo contesto si inserirà un nuovo impulso instabile che transiterà nella giornata di venerdì sulle regioni settentrionali. E’ ancora presto per dire con precisione le zone che ne saranno interessate ma in linea di massima dovrebbero restare più esposti i settori alpini/prealpini e le alte pianure. Contemporaneamente a questo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Poche parole per riassumere il tempo dei giorni a venire, dopo l’ondata di temporali che sta attraversando le regioni settentrionali la pressione tenderà temporaneamente ad aumentare e avrà un contributo più azzorriano almentre al Centro ed al Sud manterrà caratteri afro mediterranei. Questo significa ancora, non con i toni da record di inizio settimana ma sempree a tratti pure intenso perché sarà. In questo contesto si inserirà unimpulso instabile che transiterà nella giornata di venerdì sulle regioni settentrionali. E’ ancora presto per dire con precisione le zone che ne saranno interessate ma in linea di massima dovrebbero restare più esposti i settori alpini/prealpini e le alte pianure. Contemporaneamente a questo ...

