Mercato Inter – Ufficiale il ritorno di Lukaku: l’annuncio di Zhang (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha annunciato su Instagram il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro: "Back to the family". Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente dell', Steven, ha annunciato su Instagram ildi Romeluin nerazzurro: "Back to the family".

